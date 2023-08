Partei in der Krise Nächster Paukenschlag bei den Linken: Auch Fraktionschef Bartsch gibt sein Amt ab Von dpa | 16.08.2023, 12:12 Uhr Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch will sein Amt abgeben. Archivfoto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down

Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, gibt sein Amt ab. Er werde bei der Vorstandswahl am 4. September nicht erneut kandidieren, erklärte Bartsch am Mittwoch in einem Schreiben an die Bundestagsfraktion, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.