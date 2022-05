Die Bundesvorsitzende Janine Wissler spricht. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild FOTO: Swen Pförtner Partei-Krise Wissler: Lage ist „ernst, aber nicht aussichtslos“ Von dpa | 21.05.2022, 12:48 Uhr | Update vor 30 Min.

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler sieht trotz der Krise in ihrer Partei Chancen, künftig wieder gute Ergebnisse bei Wahlen einzufahren. „Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Wir haben es selber in der Hand“, sagte Wissler am Samstag bei einem Landesparteitag der Linken in Hannover.