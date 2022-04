ARCHIV - Sabine Boeddinghaus (Die Linke), Bürgerschaftsabgeordnete in Hamburg. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Bürgerschaft Linke: Stadtteilschulen brauchen mehr Unterstützung Von dpa | 24.04.2022, 12:07 Uhr

Die Stadtteilschulen in Hamburg brauchen nach Ansicht der Fraktion Die Linke mehr Unterstützung. Die Stadtteilschule sei ein Erfolgsmodell und müsse zur Regelschule werden, forderte die bildungspolitische Sprecherin Sabine Boeddinghaus am Sonntag. „In der Bundesrepublik hängt der Bildungsweg wesentlich an der sozialen Herkunft.“