In Bremen wird am 14. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt. Symbolfoto: dpa/Focke Strangmann up-down up-down Live Liveblog zur Wahl Bürgerschaftswahl in Bremen: SPD wird Wahlsieger, Bürger in Wut wird zweistellig Von Alexander Barklage | 10.05.2023, 14:32 Uhr | Update vor 12 Min.

Im kleinsten Bundesland Deutschlands wird am Sonntag eine neue Bürgerschaft gewählt. Bei der Wahl 2019 war erstmals die CDU stärkste Partei in Bremen geworden. Jedoch hielt sich die SPD in einem für Westdeutschland einmaligen Bündnis mit Grünen und Linkspartei an der Regierung. Diesmal will die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte stärkste Kraft werden.