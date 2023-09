Betrachtungen aus einer Binzer Kneipe LNG-Terminal auf Rügen: Viele Einheimische können Proteste nicht nachvollziehen Von Tobias Schmidt | 26.09.2023, 06:30 Uhr Aktivisten sind am Samstag im Hafen von Mukran auf Rohre geklettert, die für das LNG-Terminal in die Ostsee gelegt werden sollen. Durch die Rohre soll das Gas von Rügen nach Lubmin fließen. Foto: SPM Gruppe/dpa up-down up-down

Mit Menschenketten am Strand, Klagen vor Gericht und Hafen-Besetzungen wehren sich Umweltschützer und der Bürgermeister des Seebades Binz gegen ein Flüssiggasterminal vor der Insel Rügen: Gefährlich für die Umwelt, bedrohlich für den Tourismus, und völlig überflüssig! Hört man sich in Kneipen und am Hafen von Mukran um, zeigt sich ein ganz anderes Bild.