Lützerath NRW Lützerath: Aktivisten errichten neue Barrikaden Von dpa | 07.01.2023, 16:42 Uhr

Der Energiekonzern RWE will Lützerath abreißen - Aktivisten wollen dagegen halten. Eine Räumung wird bald erwartet. Nun reisen zahlreiche Aktivisten an. Auch Luisa Neubauer will kommen.