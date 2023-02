Nach und nach wird Mühlrose abgerissen. Das Dorf in der Lausitz soll für die Erweiterung des Tagebaus Nochten abgebaggert werden. Foto: Imago Images/Sylvio Dittrich up-down up-down „Lützerath des Ostens“ „Hier gibt es kein Leben mehr“ – das Dorf Mühlrose stirbt für die Braunkohle Von Leon Grupe | 19.02.2023, 08:00 Uhr

Mühlrose in der Lausitz könnte der letzte Ort in Deutschland sein, der für den Kohleabbau weichen muss. Die meisten Einwohner sind weggezogen. Ein paar Menschen sind geblieben und warten auf die Umsiedlung. Was macht das mit ihnen?