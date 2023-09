Diplomatie Lula trifft Selenskyj: „Gespräch über Wege zum Frieden“ Von dpa | 21.09.2023, 05:09 Uhr | Update vor 49 Min. Lula da Silva Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down

Wie andere linke Staatschefs in Lateinamerika hält sich Brasiliens Präsident mit Kritik an Moskau zurück. Nun ist Lula in New York erstmals mit seinem ukrainischen Amtskollegen zusammengekommen.