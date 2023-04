Macron in China Foto: Thibault Camus/AP up-down up-down Staatsbesuch Macron sucht „größere Rolle“ Chinas für Frieden in Ukraine Von dpa | 06.04.2023, 05:50 Uhr

Trotz des Krieges in der Ukraine steht China an der Seite Russlands. Können Macron und von der Leyen in Peking auf Staats- und Parteichef Xi Jinping einwirken, seinen Einfluss zu nutzen?