Karl Lauterbach rechtfertigt bei der Talk-Runde „Maischberger" die strengen Corona-Maßnahmen im Herbst. Lauterbach schlägt Corona-Alarm: „Haben eine sehr ansteckende Variante" 22.09.2022

Während wir in der Bahn Maske tragen müssen, schunkeln fröhlich (und betrunken) Hunderte Wiesn-Besucher in Zelten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach findet in der Talk-Show „Maischberger“ deutliche Worte.