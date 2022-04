Nathanael Liminski (CDU) FOTO: Rolf Vennenbernd Affären „Mallorca-Affäre“: Staatskanzlei will Fragen beantworten Von dpa | 14.04.2022, 17:14 Uhr | Update vor 11 Min.

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen muss auf schriftliche Antworten auf 13 eingereichte Fragen zur „Mallorca-Affäre“ um die ehemalige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser warten. Staatskanzleichef Nathanael Liminski (ebenfalls CDU) bot jedoch an, offene Fragen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im vergangenen Jahr zu klären. Entsprechende Briefe, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, gingen am Freitag an den Ausschussvorsitzenden Ralf Witzel (FDP) und die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Sarah Philipp.