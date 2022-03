Stethoskop FOTO: Christoph Soeder Tarifkonflikt Marburger Bund ruft zu Warnstreik in kommunalen Kliniken auf Von dpa | 31.03.2022, 02:19 Uhr | Update vor 34 Min.

Der Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein zu einem Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. Betroffen seien kommunale Krankenhäuser unter anderem in Lübeck, Neumünster, Kiel, Segeberg, Rendsburg und Nordfriesland. Die zentrale Kundgebung für den bundesweiten Warnstreik wird in Frankfurt am Main abgehalten. Die medizinische Notfallversorgung sei sichergestellt.