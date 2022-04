Marburger Bund FOTO: Sebastian Kahnert Tarife Marburger Bund stimmt Einigung für Diakonie-Beschäftigte zu Von dpa | 08.04.2022, 17:14 Uhr | Update vor 50 Min.

Die Tarifeinigung für die über 40.000 Beschäftigten der niedersächsischen Diakonie ist in trockenen Tüchern. Die zuständigen Gremien hätten der Tarifeinigung mit dem Diakonischen Arbeitgeberverband zugestimmt, teilte der Marburger Bund Niedersachsen am Freitag mit. Die mitbeteiligte Gewerkschaft Verdi habe sich mit dem Ergebnis ebenfalls einverstanden erklärt. Die Beschäftigten erhielten damit rückwirkend zum 1. Januar mehr Geld, außerdem werde die Arbeitsbelastung der Ärztinnen und Ärzte in den diakonischen Krankenhäusern schrittweise reduziert. Die Laufzeit geht bis 31. August 2023.