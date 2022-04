Bundeskanzler Olaf Scholz hält sich in der Debatte um Lieferungen schwerer Waffen in die Ukraine bedeckt. FOTO: imago images/Jens Schicke Schweigen zu Waffenlieferungen Massive Kritik an Olaf Scholz: Wo ist unser Bundeskanzler? , afp und | 19.04.2022, 13:19 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 19.04.2022, 13:19 Uhr

Soll Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern oder nicht? Diese Frage stockt, nicht zuletzt deshalb, weil von Bundeskanzler Olaf Scholz keinerlei Statement zu diesem Thema kommt. Die Anspannung sowohl in der Opposition als auch in der Koalition steigt.