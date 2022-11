Chinesische Sicherheitskräfte Foto: Ng Han Guan/AP/dpa up-down up-down Corona-Politik Massive Polizeipräsenz verhindert neue Proteste in China Von dpa | 29.11.2022, 03:38 Uhr

Aus Protest gegen die rigorosen Maßnahmen der Null-Covid-Politik in China waren am Wochenende Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. In den Metropolen sind nun verstärkt Sicherheitskräfte unterwegs.