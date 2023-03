Münchner Nahverkehr Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Öffentlicher Dienst Massive Warnstreiks legen Nahverkehr in vielen Regionen lahm Von dpa | 03.03.2023, 01:02 Uhr

U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen - sie alle sollen an diesem Freitag in mehr als sechs Bundesländern weitgehend stillstehen. Die Gewerkschaft Verdi will den Druck für mehr Geld für die Staatsdiener erhöhen.