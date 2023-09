USA Demokratische Senatorin Feinstein stirbt mit 90 Jahren Von dpa | 29.09.2023, 15:50 Uhr | Update vor 37 Min. Dianne Feinstein Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa up-down up-down

1992 wurde Dianne Feinstein für den Bundesstaat Kalifornien in den US-Senat gewählt und war zuletzt die älteste Senatorin in der Kongresskammer. In ihrer langen Laufbahn hatte sie zahlreiche hohe Ämter inne.