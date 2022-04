Zensus FOTO: Arno Burgi Statistik Mehr als 400.000 Schleswig-Holsteiner für Zensus befragt Von dpa | 19.04.2022, 13:57 Uhr | Update vor 35 Min.

Rund 430.000 Schleswig-Holsteiner sollen für den Zensus 2022 zwischen 16. Mai und Ende Juli Auskunft über ihre Lebensumstände geben. Dabei geht es zum Beispiel um Haushaltsgröße, Geschlecht, Familienstand und Staatsangehörigkeit, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Die Befragungen dazu in Haushalten oder Wohnheimen sollen 5 bis 10 Minuten dauern. Ein Teil der Befragten soll in weiteren 5 bis 15 Minuten pro Person zusätzlich Auskunft zur Wohnsituation, Schul- und Ausbildung sowie zur Erwerbstätigkeit geben.