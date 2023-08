Kriminalität Mehr als 50 Verletzte bei Ausschreitungen in Stockholm Von dpa | 03.08.2023, 19:52 Uhr Ausschreitungen Foto: Magnus Lejhall/TT News Agency/AP/dpa up-down up-down

Am Rande eines Eritrea-Festivals kommt es in Schweden plötzlich zu gewaltsamen Szenen. Dutzende Menschen tragen Verletzungen davon. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich erst jüngst in Deutschland ereignet.