Justiz Mehr Verfahren wegen Hasskriminalität in Niedersachsen Von dpa | 22.04.2022, 03:58 Uhr

Die Zahl der Verfahren im Zusammenhang mit Hasskriminalität ist im vergangenen Jahr in Niedersachsen deutlich gestiegen. 2021 wurden 1203 Verfahren von den Staatsanwaltschaften bearbeitet, ein Jahr zuvor noch 778, wie das Justizministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Ein Großteil der Verfahren im vergangenen Jahr betraf demnach die Delikte Volksverhetzung und Gewaltdarstellung, die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Beleidigungsdelikte.