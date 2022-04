Ostermarsch FOTO: David Young Rhein-Ruhr Mehrere Hundert Demonstranten beim Auftakt zum Ostermarsch Von dpa | 16.04.2022, 15:09 Uhr | Update vor 7 Min.

Hunderte Demonstranten haben am Samstagvormittag in Duisburg und Köln an Auftaktveranstaltungen zum dreitägigen Ostermarsch Rhein-Ruhr teilgenommen. Auf Plakaten forderten sie „Keine Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete weltweit!", „Schluss mit dem Kriegsgetrommel! Keinen Heldentod“ und „Friedensverhandlungen statt Waffenlieferungen“. Eine weitere große Kundgebung war für den Nachmittag in Düsseldorf geplant.