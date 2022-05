Dario Antonio Úsuga (M), auch bekannt als "Otoniel", auf einem Militärflughafen in Kolumbiens Hauptstadt Bogota vor seiner Auslieferung an die USA. Foto: Uncredited/Pressebüro des kolumbianischen Präsidenten via AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

FOTO: Uncredited