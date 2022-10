Andrij Melnyk Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Ukrainischer Botschafter Melnyk will als Ex-Botschafter nicht „die Klappe halten“ Von dpa | 14.10.2022, 08:03 Uhr

Andrij Melnyk kehrt in dieser Woche zurück in die Ukraine. Trotzdem kann man in Deutschland mit dem ein oder anderen Kommentar rechnen. Auch seine Nachfolge steht bereits fest.