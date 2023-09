Nach Kritik von CDU-Chef Merz Zahnarzt berichtet: So läuft die Behandlung von Flüchtlingen wirklich ab Von Dirk Fisser | 29.09.2023, 06:00 Uhr Flüchtlinge haben das Recht auf eine gesundheitliche Versorgung – beim Zahnarzt gibt es Einschränkungen. Symbolfoto: imago images/Westend61 up-down up-down

CDU-Chef Friedrich Merz sagt, abgelehnte Asylbewerber würden sich in Deutschland beim Zahnarzt die Zähne machen lassen, während deutsche Patienten auf Termine warten. Was ist dran? Ein Zahnarzt, der Flüchtlinge in Bad Segeberg behandelt, bringt Ordnung in die aufgeregte Diskussion.