CDU Merz steht zu CDU-Generalsekretär Czaja: „Sehr gute Arbeit" Von dpa | 23.06.2023, 05:48 Uhr

In der Debatte um die hohen Umfragewerte der AfD wird auch über die Rolle des CDU-Generalsekretärs spekuliert. Davon will Parteikollege Merz nichts wissen - und übt Kritik an der Bundesregierung.