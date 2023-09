Wie könnte denn eine demokratische Erneuerung aussehen, was schlagen Sie vor?

Ich bin für Elemente einer direkten Demokratie in Deutschland nach dem Vorbild der Schweiz. Etwa beim Thema Rente. Ich finde, man sollte die Bürger fragen, ob wir nicht ein Rentensystem nach dem Vorbild Österreichs schaffen sollten, statt jetzt 10 Milliarden Euro Steuergeld in eine neue Aktienrente zu versenken. In Österreich zahlen alle ein, auch Selbstständige und Politiker, und ein langjährig versicherter Rentner hat im Schnitt 800 Euro mehr im Monat als in Deutschland. Ein anderes Thema könnte die Energieversorgung sein. Wollen wir wirklich auf billiges russisches Gas verzichten, während andere europäische Länder ihren Import sogar gesteigert haben?

Die wachsende Zahl an Migranten macht vielen Bürgern Sorgen. Müsste die ungeregelte Zuwanderung nicht begrenzt werden?

Ja unbedingt. Wer wirklich verfolgt wird, verdient Schutz, aber Migration ist keine Lösung für das Problem der Armut auf dieser Welt. Es gibt Grenzen, jenseits derer unser Land überfordert wird und Integration nicht mehr funktioniert. Und wir dürfen nicht aus falsch verstandener Toleranz zulassen, dass in unserem Land religiöse Hasslehren verbreitet werden oder unser Sozialstaat ausgenutzt wird. Andere Länder lösen das Problem auch, nahezu keins ist so offen wie Deutschland.

Migranten sind ja auch eine Konkurrenz zu den sozial Schwachen in Deutschland?

Viele Bürgermeister berichten, dass in ihren Städten sämtliche Sozialwohnungen mit Flüchtlingen belegt sind. Wer eine Sozialwohnung braucht, weil er wenig Einkommen hat, wird dadurch natürlich benachteiligt. Dasselbe gilt für Kita-Plätze oder guten Unterricht in der Schule, der kaum möglich ist, wenn in einer Grundschulklasse 80 Prozent der Kinder kein Deutsch sprechen. All das betrifft nicht die hippen Trendviertel, sondern die ärmeren Wohngebiete. Mittel sind immer begrenzt, wer das leugnet, lebt nicht auf dieser Welt.