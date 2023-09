Europa Migrationskrise auf Lampedusa: Italiens Kabinett berät Von dpa | 18.09.2023, 04:33 Uhr | Update vor 22 Min. Lampedusa Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via AP/dpa up-down up-down

Die Ankunft Tausender geflüchteter Menschen in kurzer Zeit bringt die Insel Lampedusa an ihre Grenzen. Die EU kündigt Unterstützung an. Italiens Kabinett will ein härteres Vorgehen beschließen.