Taiwan FOTO: Chiang Ying-Ying Besuch von US-Delegation Militärmanöver: Neue Spannungen zwischen China und Taiwan Von dpa | 15.04.2022, 12:18 Uhr | Update vor 40 Min.

Die Sorge wächst, dass China in Taiwan dem Beispiel Russlands in der Ukraine folgen könnte. Als Reaktion auf einen Besuch einer ranghohen US-Delegation in Taipeh facht Peking militärisch die Spannungen an.