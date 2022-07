ARCHIV - Katharina Fegebank ist Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin. Foto: Daniel Reinhardt/dpa FOTO: Daniel Reinhardt up-down up-down Beauty-Filter Ministerinnen für Kennzeichnungspflicht geschönter Fotos Von dpa | 01.07.2022, 19:00 Uhr

„Wir sollten uns nicht von digitalen Tools vorschreiben lassen, was als schön zu gelten hat und was nicht“: Die Länder wollen eine Kennzeichnungspflicht für geschönte Bilder in sozialen Netzwerken.