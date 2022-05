ARCHIV - Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holsteins. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Landtag Ministerpräsident Günther noch nicht coronanegativ Von dpa | 01.05.2022, 14:28 Uhr

Eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist der CDU-Spitzenkandidat, Ministerpräsident Daniel Günther, noch nicht wieder negativ auf das Coronavirus getestet worden. Ein Schnelltest sei am Sonntag noch positiv ausgefallen, schrieb Günther auf Facebook. „Seit Freitag bin ich symptomfrei und freue mich darauf, wieder mit ganzer Kraft in den Wahlkampf einzusteigen.“