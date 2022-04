Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen. Foto: Mia Bucher/dpa FOTO: Mia Bucher Regierung Ministerpräsident Weil mit Delegation nach Skandinavien Von dpa | 29.04.2022, 12:27 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich in Skandinavien über den erfolgreichen Digitalisierungskurs Dänemarks und den Ausbau erneuerbarer Energien in Schweden informieren. Auf der sechstägigen Reise in den Norden werde der Regierungschef von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft begleitet, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Hannover mit. Dänemark habe bei der Digitalisierung, der Nutzung nachhaltiger Energien und der Windkraft eine Vorreiterrolle in der EU, sagte Weil.