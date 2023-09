Missbrauchsfälle in den Kirchen sorgen seit Jahren immer wieder für Empörung. Vor allem die römisch-katholische Kirche wird mit vielen Anschuldigungen konfrontiert. Bei der Verkündung seines Rücktritts im Frühjahr diesen Jahres räumte auch der ehemalige Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode persönliche Fehler im Umgang mit Fällen von sexualisierter Gewalt ein. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder rasant. Was muss sich ändern, damit die Kirchen aus der Krise gelangen? Wie fühlen sich die Opfer heute? Und wie lassen sich künftig Übergriffe vermeiden?

Livestream um 19.30 Uhr an dieser Stelle

Der Livestream wird am Donnerstag an dieser Stelle eingebaut. Als Gäste begrüßen darf ich als Moderator:

Norbert Thewes vom Betroffenenrat Nord (Bistümer Hildesheim, Hamburg, Osnabrück). Er selbst wurde als Kind von einem Priester jahrelang missbraucht. Darunter leidet er bis heute.

Nancy Janz, Sprecherin der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD,

Stefanie Witte, Journalistin unseres Medienhauses. Sie hat viele Berichte zu dem Thema in den vergangenen Jahren verfasst.

sowie Professor Hans Schulte-Nölke. Er ist ein Leiter der Missbrauchsstudie des Bistums Osnabrück.

Wie immer können Sie Fragen stellen. Schicken Sie Ihr Anliegen einfach an fragen@noz.de. Wir clustern die Fragen und binden sie so in das Gespräch ein.