Energieversorgung Modder: Umweltauflagen für Erdgasförderung in Nordsee Von dpa | 29.04.2022, 09:18 Uhr

Niedersachsens SPD-Fraktionschefin Johanne Modder hat ihr Einverständnis mit der geplanten Erdgasförderung in der Nordsee vor Borkum erklärt. „Wir können nicht einerseits aus den Niederlanden Gas importieren und ihnen auf der anderen Seite die Förderung in der Nordsee verbieten“, sagte die Politikerin der „Nordwest-Zeitung“ (Freitag) in Oldenburg. „Der Krieg in der Ukraine zeigt ungeschminkt, wie sehr wir abhängig sind von russischen Gas- und Öllieferungen.“