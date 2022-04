ARCHIV - Monika Heinold (Bündnis90/Die Grünen), Finanzministerin, spricht in einer Pressekonferenz. Foto: Axel Heimken/dpa/Archiv FOTO: Axel Heimken Finanzministerium Modernisierung der Infrastruktur kostet weitere Milliarden Von dpa | 27.04.2022, 16:56 Uhr

Schleswig-Holstein hat seit einigen Jahren kräftig in Verkehrswege, Krankenhäuser und Hochschulen investiert, doch der Handlungsbedarf bleibt groß. Das Ausmaß nannte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch im Landtag: Sie bezifferte den Bedarf auf rund 7,5 Milliarden Euro. Davon sind nach Angaben Heinolds rund drei Milliarden bereits in der Finanzplanung berücksichtigt.