dpatopbilder - Mona Neubaur, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, gibt ihre Stimme ab. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur hat in Düsseldorf gewählt Von dpa | 15.05.2022, 12:25 Uhr

Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, hat in Düsseldorf gewählt. Die 44 Jahre alte Diplompädagogin gab am späten Sonntagvormittag ihre Stimme in einem Wahllokal im Stadtteil Pempelfort ab. Das Wahllokal war im Klassenzimmer einer Katholischen Grundschule eingerichtet.