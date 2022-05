dpatopbilder - Mona Neubaur (r), NRW-Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, feiert. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur: Klimaschutz wichtiges Projekt Von dpa | 15.05.2022, 19:33 Uhr

Die Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur hat den Klimaschutz als wichtiges Thema für mögliche Sondierungsgespräche mit anderen Parteien in Nordrhein-Westfalen ausgewiesen. „Wir haben einen eigenständigen und selbstbewussten Wahlkampf geführt und offensichtlich sind wir dafür jetzt belohnt worden“, sagte sie am Sonntagabend in der ARD. Auf die Frage, welches Projekt bei Sondierungsgesprächen für die Grünen unverhandelbar sei, nannte sie die „Menschheitsaufgabe Klimaschutz“, bei der aber der soziale Zusammenhalt gewahrt werden müsse. „Es wird eine starke grüne Handschrift geben“, sagte Neubaur.