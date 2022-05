Auch die ukrainischen ESC-Gewinner Kalush Orchestra traten bei der Wohltätigkeits-Veranstaltung "Save Ukraine - #StopWar" in Berlin auf. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Brandenbuger Tor Musikshow für Ukraine - Scholz: „Wir stehen an Eurer Seite“ Von dpa | 29.05.2022, 22:36 Uhr | Update vor 7 Min.

Seit rund drei Monaten tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Nun versammelten sich Stars aus dem Land in Berlin, um Spenden zu sammeln. Auch Scholz wandte sich mit einer Botschaft an die Menschen.