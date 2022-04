Prozess wegen Mitgliedschaft in terroristischer Vereinigung FOTO: Markus Scholz Prozess Mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Syrien vor Gericht Von dpa | 06.04.2022, 15:07 Uhr | Update vor 39 Min.

Am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat am Mittwoch ein Prozess gegen eine 38 Jahre alte mutmaßliche IS-Rückkehrerin begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft der Deutsch-Iranerin vor, im Sommer 2014 nach Syrien ausgereist zu sein und sich dort dem Islamischen Staat (IS) und einer weiblichen Kampfeinheit der Terrormiliz angeschlossen zu haben. Die Anklage lautet auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland.