Sean Turnell Foto: Uncredited/Australian Broadcasting Corporation via AP/dpa Urteile Myanmar: Haftstrafen für Suu Kyi und australischen Berater Von dpa | 29.09.2022, 08:00 Uhr

Seit seiner Festnahme kurz nach dem Putsch 2021 in Myanmar sitzt der Australier Sean Turnell in einem Gefängnis in Yangon. Nun ist der frühere Berater von Aung San Suu Kyi verurteilt worden.