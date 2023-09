Johann Kühme hört früher auf Welche Rolle spielt AfD? Oldenburger Polizeipräsident will vorzeitig in Ruhestand und | 29.09.2023, 13:20 Uhr Von Dirk Fisser Lars Laue | 29.09.2023, 13:20 Uhr Der Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme hat im niedersächsischen Innenministerium von Daniela Behrens (SPD) die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Oldenburgs Polizeipräsident Johann Kühme will schon im Dezember und damit vorzeitig in den Ruhestand wechseln. Erst kürzlich hatte er mit Kritik an der AfD für Aufsehen gesorgt. Die Partei klagt.