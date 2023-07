Demonstranten protestieren mit Kopien des Korans. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/NurPhoto up-down up-down Vorfälle in Dänemark und Schweden Nach Koran-Verunglimpfung: Proteste im Irak und Iran Von dpa | 22.07.2023, 13:32 Uhr | Update vor 8 Min.

In der Nähe der irakischen Botschaft in Dänemark wurde mutmaßlich ein Koran verbrannt. Jetzt kam es nahe der dänischen Botschaft im Irak zu Ausschreitungen. Zuvor hatten bereits Verunglimpfungen von Koran-Exemplaren in Schweden zu Protesten in islamisch geprägten Ländern geführt.