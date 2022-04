Amateure boxen bei einem Schaukampf vor dem "Politboxen" mit Henry...", bei dem Spitzenpolitiker in den Ring steigen. Foto: David Young/dpa FOTO: David Young Landtagswahl Nach Maske im Ring: Spitzenkandidaten im Schlagabtausch Von dpa | 29.04.2022, 22:51 Uhr

Erstmals sind die Spitzenkandidaten vor einer nordrhein-westfälischen Landtagswahl zum politischen Schlagabtausch in einen Boxring geklettert. In einem Düsseldorfer Arbeiterviertel kam es am Freitagabend zum „Politboxen“ vor mehreren Hundert Zuschauern.