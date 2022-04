Corona und Schulen FOTO: Uli Deck Schule Nach Osterferien: Schule beginnt wieder ohne Maskenpflicht Von dpa | 20.04.2022, 07:20 Uhr | Update vor 9 Min.

Der Schulalltag in den kommenden Wochen soll in Niedersachsen wieder ohne Masken möglich sein. Für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler beginnt am Mittwoch eine Testphase.