Sahra Wagenknecht bei einer Wahlkampfveranstaltung des Linke-Bezirksverbands Tempelhof-Schöneberg Anfang Januar. Foto: dpa/Jörg Carstensen up-down up-down Interview Russische Journalistin Marina Owsjannikowa: „Sahra Wagenknecht ist Putins Lieblings-Propagandistin“ Von Birgit Holzer | 10.03.2023, 15:18 Uhr

Journalistin Marina Owsjannikowa protestierte in einer russischen Nachrichtensendung live gegen den Krieg Putins in der Ukraine. Ihre Erlebnisse schildert die inzwischen geflüchtete Russin in einem Buch.