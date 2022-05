FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann: Putin werde „viel Leid“ verursachen. FOTO: Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de FDP-Politikerin will mehr Waffen für Ukraine Verflechtungen mit der Rüstungsindustrie? Lobbycontrol kritisiert Strack-Zimmermann Von Burkhard Ewert | 08.05.2022, 11:48 Uhr

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fordert als Dauergast in Talkshows die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. An einer Stelle ist die FDP-Politikerin noch regelmäßiger vertreten, und das sind die Verbände und Think Tanks der deutschen Rüstungsbranche. Ist sie eine Kriegstreiberin?