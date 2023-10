Grenze zu Polen, Tschechien und Schweiz Kampf gegen Schleuser: Faeser meldet stationäre Grenzkontrollen bei EU-Kommission an Von dpa | 16.10.2023, 12:48 Uhr | Update vor 39 Min. Lange hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gezögert, doch nun handelt sie im Kampf gegen irreguläre Migration. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down

Verstärkte Schleierfahndung, punktuelle Kontrollen an den Grenzen – lange hat sich die Bundesinnenministerin gesträubt, stationäre Kontrollen an weiteren Grenzabschnitten anzuordnen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. In einem Bundesland geht es noch am Montag los.