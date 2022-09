Alexej Nawalny Foto: Vladimir Kondrashov/AP/dpa up-down up-down Inhaftierter Kremlkritiker Nawalny nennt Putin Verbrecher und geht erneut in Einzelhaft Von dpa | 23.09.2022, 18:32 Uhr

Am Mittwoch hatte Alexej Nawalny Kritik an der von Präsident Putin befohlenen Teilmobilmachung geübt. Nun muss der Kremlkritiker erneut in Einzelhaft.