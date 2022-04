Lisa Paus FOTO: Christoph Soeder Politik Neue Ministerin gefunden Von dpa | 14.04.2022, 14:01 Uhr | Update vor 12 Min.

Das ging schnell! Am Montag erst hatte die Familienministerin von Deutschland erklärt, dass sie ihr Amt niederlegen wird. Und schon am Donnerstag wurde bekannt, wer die neue Familienministerin wird. Ihr Name ist Lisa Paus und sie ist eine Politikerin der Partei die Grünen.