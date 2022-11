Die Vorstellung der neuen Partei „Bündnis Deutschland“. Foto: picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down „Repräsentationslücke“ Neue Partei „Bündnis Deutschland“ gegründet: Konservative Alternative zur CDU? Von dpa | 22.11.2022, 16:11 Uhr

Am vergangenen Wochenende gründete sich in Fulda die Partei „Bündnis Deutschland“. Sie möchte in eine Lücke in der Parteienlandschaft stoßen und von rot-grüner Politik wegführen.