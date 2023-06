Ulf Kristersson Foto: Pontus Lundahl/TT News Agency/AP/dpa up-down up-down Blockade der Türkei Neue Terrorgesetze in Nato-Anwärterland Schweden in Kraft Von dpa | 01.06.2023, 08:40 Uhr

Schweden hängt auf seinem Weg in die Nato an der Blockade der Türkei fest. Diese wirft dem Land mangelnden Einsatz gegen Terrorismus vor. Stockholm will, die Blockadehaltung mit neuen Terrorgesetzen lösen.